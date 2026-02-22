Olympische Winterspiele in Italien
Olympia 2026: Irre Eishockey-Serie! Diese Familie ist US-Goldgarant
Es ist die vielleicht kurioseste Familiendynastie der Olympia-Geschichte. Eishockey-Star Brock Nelson hat mit dem 2:1-Sieg des US-Teams gegen Kanada eine spektakuläre Familientradition weitergeführt. Denn an jedem US-Eishockey-Gold der Geschichte ist seine Familie beteiligt.
2026 haben die USA erst zum dritten Mal überhaupt Gold bei den Eishockey-Männern geholt.
Zuletzt gewann das Team 1980 beim in den Vereinigten Staaten legendären "Miracle on Ice" gegen die Sowjetunion. Zuvor 1960 im heimischen Squaw Valley gegen Kanada - und immer waren Brock Nelson oder seine Verwandtschaft beteiligt!
1960 standen Brocks Großvater Bill Christian und Großonkel Roger Christian auf dem Eis. 1980 spielte sein Onkel Dave Christian mit.
Knapp am Olympia-Gold gescheitert ist Großonkel Gordon Christian, der 1956 Silber gewonnen hatte - kurioserweise in Cortina d’Ampezzo, Co-Ausrichter der diesjährigen Spiele.
Olympia: Geht die Eishockey-Familientradition in die vierte Runde?
2026 nun also auch Brock Nelson, der Center der Colorado Avalanche bei seiner ersten Olympia-Teilnahme. Schon im Vorfeld des Turniers zeigte er sich stolz, in den Eishockey-Spuren seiner Familie zu wandeln: "Diese Verbindung zu ihnen und ihrem Erreichten zu haben, bedeutet mir sehr viel."
Onkel Dave Christian, Sieger von 1980, reiste für seinen Neffen für die Spiele nach Italien und schickte ihm einen Brief ins Olympische Dorf. Darin neben inspirierenden Worten: Ein Foto von Brock als Kind mit der Gold-Medaille seines Onkels von 1980 um den Hals. Nun hat der jüngste Olympionike der Familie seine eigene.
Für die Zukunft bestehen zudem gute Aussichten für das US-Eishockey: Nelson ist Vater von vier Kindern. Nicht unmöglich also, dass die olympische Familien-Serie irgendwann auch in die vierte Generation geht.
