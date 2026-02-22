Olympia 2026: Irre Eishockey-Serie! Diese Familie ist US-Goldgarant

Es ist die vielleicht kurioseste Familiendynastie der Olympia-Geschichte. Eishockey-Star Brock Nelson hat mit dem 2:1-Sieg des US-Teams gegen Kanada eine spektakuläre Familientradition weitergeführt. Denn an jedem US-Eishockey-Gold der Geschichte ist seine Familie beteiligt.

2026 haben die USA erst zum dritten Mal überhaupt Gold bei den Eishockey-Männern geholt.

Zuletzt gewann das Team 1980 beim in den Vereinigten Staaten legendären "Miracle on Ice" gegen die Sowjetunion. Zuvor 1960 im heimischen Squaw Valley gegen Kanada - und immer waren Brock Nelson oder seine Verwandtschaft beteiligt!

1960 standen Brocks Großvater Bill Christian und Großonkel Roger Christian auf dem Eis. 1980 spielte sein Onkel Dave Christian mit.

Knapp am Olympia-Gold gescheitert ist Großonkel Gordon Christian, der 1956 Silber gewonnen hatte - kurioserweise in Cortina d’Ampezzo, Co-Ausrichter der diesjährigen Spiele.