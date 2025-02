Forster holt Silber - Rieder verpasst Medaille knapp

Anna-Lena Forster hat zum Auftakt der viel diskutierten Para-Weltmeisterschaften der Alpinen in Maribor die Silbermedaille gewonnen. Die Monoskifahrerin verbesserte sich im Riesenslalom mit einem starken zweiten Lauf noch um einen Platz auf Rang zwei, auf ihre zurückgekehrte Dauerrivalin Momoka Muraoka aus Japan fehlten 1,74 Sekunden.

Für die viermalige Paralympicssiegerin Forster ist es die 18. WM-Medaille ihrer Karriere. Die 29-Jährige vom BRSV Radolfzell war nach nur zwei Saison-Niederlagen als Topfavoritin gestartet, allerdings kommt ihr der eher flache Hang von Maribor wegen "eines Klassifizierungsnachteils" (Bundestrainer Justus Wolf) nicht entgegen.

"Es war echt ein cooles Rennen, hat richtig Spaß gemacht", sagte Forster: "Im ersten Durchgang habe ich etwas zu viel liegen lassen. In den zweiten bin ich mit so viel Aggression reingefahren, das war richtig gut." Es mache "Spaß, wenn man so enge Battles hat. Das pusht ganz anders." Im anstehenden Slalom solle nun aber "die Goldmedaille rausschauen, auf jeden Fall".

In der stehenden Klasse verpasste Anna-Maria Rieder ihre siebte WM-Medaille. Die 24-Jährige konnte sich im zweiten Durchgang von Rang vier nicht mehr weiter nach vorne arbeiten, letztlich fehlten 44 Hundertstel aufs Treppchen. "Das tut ein bisschen weh, es hat am Angriff gefehlt", sagte Wolf. Mit Forster sei er "sehr zufrieden. Im ersten Lauf hat sie einen kleinen Fehler gehabt, konnte sich dann steigern und eine andere Körpersprache zeigen."

Die WM war am Samstag erst mit einigen Tagen Verspätung gestartet, da die Speedrennen wegen der hohen Temperaturen und des daraus resultierenden Schneemangels abgesagt werden mussten. Dies hatte für reichlich Kritik bei Sportlern und Trainern gesorgt. Am Sonntag starten erstmals auch die Männer mit dem Riesenslalom, tags darauf bestreiten sie ihren Slalom. Abgeschlossen wird die WM in Slowenien mit dem Slalom der Frauen am Dienstag, dann ist Forster absolute Topfavoritin.