Forster mit hohen WM-Zielen: "Jedes Mal um Gold mitfahren"

Die viermalige Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster sieht die verschärfte Konkurrenzsituation für die WM in Maribor als besonderen Ansporn. "Ich finde es cool. Es macht Spaß, wenn die Zeiten wieder näher beieinander liegen und es wirklich ein Wettkampf ist. Das motiviert mich", sagte die Monoskifahrerin dem SID. Es sei genau das, "was ich mir die letzten Jahre gewünscht habe, dass mehr Konkurrenz da ist, engere Battles da sind und es nicht sicher ist, dass ich gewinne".

Ihre Dauerrivalin Momoka Muraoka aus Japan war nach einem Abstecher zu den Sommerspielen in diesem Winter zurückgekehrt, dazu entwickelte sich die junge Spanierin Audrey Pascual Seco zu einer Spitzenfahrerin. "Da habe ich schon gemerkt, dass es wieder eine andere Nummer ist und die anderen nicht schlafen über die Jahre. Die entwickeln sich auch weiter", erklärte Forster. Dass sie gleich beim Weltcup-Auftakt in Steinach zweimal geschlagen wurde, sei "ein Wachrüttler" gewesen.

Es sei wieder eine "andere mentale Herausforderung. Ich und alle um mich herum waren es gewöhnt, dass ich immer gewinne", erzählte die in der vergangenen Saison ungeschlagene 29-Jährige. Man werde plötzlich "ein Stück weit vom Thron gestoßen und damit muss man gefühlsmäßig auch erstmal umgehen und cool bleiben". Nach dem Ausrutscher zum Start schlug Forster trotz zwischenzeitlicher Pause wegen einer Gehirnerschütterung wieder mit Siegen in Serie zurück.

Die Ziele für den Riesenslalom am Samstag und den Slalom am Dienstag (jeweils 10.00 und 13.00 Uhr) sind deshalb klar. "Natürlich möchte ich jedes Mal um die Goldmedaille mitfahren. Das ist auf jeden Fall das Ziel", betonte die Skifahrerin vom BRSV Radolfzell: "Aber je schwieriger der Hang, desto besser ist es für mich". Und in Maribor sei der Hang nicht nur wegen der schlechten Schneeverhältnisse eben "nicht so krass anspruchsvoll", sagte Forster: "Deshalb wird es ein spannendes Battle."