Frankfurt-Überraschung Walther in Düsseldorf topgesetzt

Mehrere Stars der Tischtennis Bundesliga gehören in der TTBL-Spielpause beim WTT-Feeder-Turnier von Mittwoch bis Freitag in Düsseldorf zum Kreis der Topfavoriten. Der deutsche Ex-Meister Ricardo Walther (Grünwettersbach) steht gut zwei Wochen nach seinem überraschenden Viertelfinaleinzug beim Champions in Frankfurt an der Spitze der Setzliste.

Als schärfste Rivalen des ehemaligen Mannschafts-Vizeweltmeisters bei dem nachrangigen WTT-Event gelten weitere TTBL-Asse. Ex-Nationalspieler Steffen Mengel (Mühlhausen) ist an Position zwei unmittelbar vor seinem rumänischen Klubkollegen Ovidiu Ionescu eingestuft. US-Champion Kanak Jha (Bergneustadt) komplettiert das TTBL-Quartett unter den acht höchstnotierten Teilnehmern an Nummer sechs.

Die deutsche Elite schlägt unterdessen im japanischen Fukuoka bei den WTT Finals statt in Düsseldorf auf. Das Top-20-Trio von Bundestrainer Jörg Roßkopf mit Patrick Franziska (Saarbrücken), Dang Qiu (Düsseldorf) und dem EM-Zweiten Benedikt Duda bestreitet beim mit 700.000 Dollar dotierten Saisonabschluss der 16 Jahresbesten am Mittwoch seine Auftaktspiele im Achtelfinale. Außerdem schlagen in Nippon auch die TTBL-Stars Hugo Calderano (Ochsenhausen), Truls Möregardh, Darko Jorgic (beide Saarbrücken) und Anton Källberg (Düsseldorf) auf.