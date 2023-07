Frankreichs Schwimmstar Marchand gewinnt drittes WM-Gold

Anzeige

Frankreichs neuer Schwimmstar Leon Marchand hat bei der WM in Fukuoka seinen Triumphzug fortgesetzt. Der 21-Jährige, der in den USA studiert und trainiert, feierte über 200 m Lagen seinen dritten Sieg im dritten Finale in der Marine Messe. In 1:54,82 Minuten verbuchte der Titelverteidiger die drittbeste je geschwommene Zeit - hinter Weltrekordler Ryan Lochte und Rekord-Olympiasieger Michael Phelps.

Der amerikanischen Schwimmlegende hatte Marchand bereits zum Auftakt am Sonntag über 400 m Lagen in 4:02,50 Minuten den letzten Einzelweltrekord abgenommen, der noch von den Olympischen Spielen 2008 in Peking stammte. Zudem hatte er über 200 m Schmetterling Gold gewonnen - in Abwesenheit des ungarischen Olympiasiegers, Titelverteidigers und Weltrekordlers Kristof Milak, der sich "physisch und mental" nicht bereit für die WM fühlte.

Dagegen musste der rumänische Jungstar David Popovici eine weitere bittere Niederlage einstecken. Der 18-Jährige, als Doppel-Weltmeister angereist, schlug auf seiner Weltrekordstrecke über 100 m Freistil beim Triumph des australischen Rio-Olympiasiegers Kyle Chalmers (Australien) nur als Sechster an. Zuvor hatte er bereits über die doppelte Distanz als Vierter eine Medaille verpasst.