Franziska hadert mit Saarbrücker Saisonstart

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hadert mit dem Saison-Fehlstart seines Klubs 1. FC Saarbrücken. "Uns ist natürlich bewusst, dass es für uns so nicht reicht, wie es ist. Wir müssen schon zusehen, dass wir schleunigst wieder in die Erfolgsspur kommen", sagte der Weltranglistenelfte, der mit dem Champions-League-Gewinner als Tabellenachter nach fünf Spielen nur zwei Siege aufweist, im Interview auf der Homepage der Bundesliga TTBL.

Auffällig ist besonders die Heimschwäche der Saarbrücker, bislang gingen alle drei Begegnungen vor eigenem Publikum verloren. "Seit ich 2016 nach Saarbrücken gekommen bin, hat uns immer auch unsere Heimstärke ausgezeichnet", sagte der fünfmalige Mannschafts-Europameister Franziska, "deswegen sind diese Heimniederlagen auch für uns ungewohnt. Wir wissen auch nicht, warum es gerade anders ist, und hoffen sehr, dass es doch eine Ausnahme bleibt."

Für die Saarländer könnte selbst die Play-off-Teilnahme in Gefahr geraten. Das weiß auch Patrick Franziska, der jüngst bei der EM in Linz gemeinsam mit Jungstar Annett Kaufmann Bronze im Mixed gewonnen hatte. Im Einzel war er im Viertelfinale an seinem Nationalmannschaftskollegen Dimitrij Ovtcharov gescheitert.

"Wir haben noch starke Gegner vor uns, und wir haben nun ja schon gesehen, dass es wirklich gegen jeden Gegner schwer ist", sagte der 32-Jährige, "für uns heißt das, dass wir uns noch nicht verrückt machen, aber schon viele Punkte holen müssen, um noch eine Chance auf die Play-offs zu haben."

Die nächste Chance, die Bilanz zu verbessern, bietet sich Saarbrücken am kommenden Montag (19.00 Uhr) am 6. Spieltag beim BV Borussia 09 Dortmund.