Franziska und DTTB-Frauen beim Europe Top 16 auf gutem Kurs

Patrick Franziska hält beim traditionsreichen Europe Top 16 die Hoffnungen der deutschen Tischtennis-Männer aufrecht. Durch einen überraschenden 3:2-Sieg gegen den Olympiadritten Félix Lebrun aus Frankreich ist der 32-Jährige vom 1. FC Saarbrücken als letzter verbliebener Deutscher beim mit 125.000 Euro dotierten Turnier im schweizerischen Montreux ins Halbfinale eingezogen.

Im vergangenen Jahr waren die DTTB-Starter beim zweitwichtigsten Turnier des Kontinents erstmals seit 2014 ohne Titelgewinn geblieben und erstmals seit 2011 nicht in den Herren-Semifinals vertreten.

Zumindest für Letzteres sorgte Franziska nun mit seinem Sieg gegen Félix Lebrun, im Halbfinale trifft er am Sonntag (11.20 Uhr) auf dessen älteren Bruder und amtierenden Europameister Alexis Lebrun, der zuvor Ex-Europameister Dang Qiu mit 3:0 aus dem Weg geräumt hatte.

"Das Turnier ist für mich noch nicht vorbei, alles ist möglich – auch wenn morgen sicher wieder viele französische Fans auf der Seite von Alexis sein werden. Aber die Atmosphäre in der Halle ist großartig, und es macht unglaublich viel Spaß", sagte Franziska. Die weiteren deutschen Starter Benedikt Duda und Dimitrij Ovtcharov waren bereits im Achtelfinale am Freitag ausgeschieden.

Bei den Frauen ist durch eine historische Bilanz derweil sogar ein rein deutsches Finale möglich. Erstmals in dem seit 1971 ausgetragenen Turnier stehen die DTTB-Frauen mit drei Starterinnen in der Vorschlussrunde. Sabine Winter und Ying Han treffen am Sonntag (10.40 Uhr) im Halbfinale aufeinander, zuvor (10.00 Uhr) kann auch Xiaona Shan gegen die Rumänin Elizabeta Samara ins Endspiel einziehen.