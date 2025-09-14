Franzose Gressier holt WM-Gold über 10.000 m

Der Franzose Jimmy Gressier hat als erst dritter Europäer WM-Gold über 10.000 m gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich in Tokio dank eines fulminanten Schlussspurts in 28:55,77 Minuten hauchdünn vor Yomif Kejelcha aus Äthiopien (28:55,83) und dem Schweden Andreas Almgren (28:56,02 Minuten) durch. Nach drei Titeln in Folge war Titelverteidiger Joshua Cheptegei (Uganda) in Japan nicht am Start.

Vor Gressier, der bislang nur bei internationalen Junioren-Meisterschaften auf dem Podest stand, hatten aus Europa nur der Brite Mo Farah (2013, 2015, 2017) und der Italiener Alberto Cova (1983) WM-Gold über die 25 Stadionrunden geholt.

Außenseiter Aaron Bienenfeld (Düsseldorf), der sich in diesem Jahr auf 27:39,82 Minuten verbessert hat, lief in einem insgesamt langsamen Rennen in 29:51,41 Minuten auf den 23. und letzten Rang.