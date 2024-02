Frauen-Skispringen: Planica richtet Saisonfinale aus

Anzeige

Die Kristallkugel für die beste Skispringerin des Weltcup-Winters wird erst am 21. März und damit vier Tage später als bislang geplant vergeben. Bisher war das Saisonfinale für Katharina Schmid und Co. für das Wochenende am 16./17. März im norwegischen Vikersund angesetzt. Weil zuletzt mehrere Wettkämpfe ausfielen, wird es aber ein zusätzliches Springen auf der kleinen Schanze im slowenischen Planica geben.

Vor allem Schmid wird mit guten Erinnerungen ins Tal der Schanzen fahren, am 23. Februar 2023 hatte sie auf der Normalschanze den WM-Titel geholt. Ab dem 22. März übernehmen dann die Männer das Kommando in Planica, auf der benachbarten Flugschanze stehen die letzten drei Wettkämpfe des Winters an.