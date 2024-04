Freistil-Ringer verpassen in Baku Olympia-Tickets

Anzeige

Die deutschen Freistil-Ringer haben beim beim ersten von zwei Qualifikationsturnieren in Baku keinen Startplatz für die Olympischen Sommerspiele in Paris erkämpft. Für ein Sextett um Tokio-Olympiastarter Gennadij Cudinovic (Heusweiler) war in Aserbaidschan am Sonntag früh Schluss.

Superschwergewicht Cudinovic war bei Olympia 2021 als einziger deutscher Freistil-Athlet am Start gewesen und hatte dort nach einer Viertelfinal-Niederlage gegen den Mongolen Mönchtöriin Lchagwagerel Platz acht belegt. Die letzten Paris-Tickets werden beim finalen Quali-Turnier vom 9. bis 12. Mai in Istanbul vergeben.

In Baku konnte sich der Deutscher Ringer-Bund zuvor über zwei weitere Olympia-Startplätze freuen. Bei den Frauen qualifizierte sich Sandra Paruszewski (Sulgen/57 kg), bei den Griechisch-Römisch-Männern war Jello Krahmer (Schorndorf/130 kg) erfolgreich. Luisa Niemesch (Karlsruhe) hatte sich das Ticket bereits bei der WM 2023 gesichert.