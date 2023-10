Frodeno wird als "Legende des Sports" ausgezeichnet

Anzeige

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno wird im Rahmen des 41. Deutschen Sportpresseballs als "Legende des Sports" ausgezeichnet. Dies teilten die Veranstalter gut drei Wochen vor der Veranstaltung mit. Durch die seit 2007 vergebene Auszeichnung solle "das legendäre sportliche Lebenswerk herausragender Persönlichkeiten, die sich aber auch mit sozialem oder karitativem Engagement aktiv in die Gesellschaft einbringen", gewürdigt werden.

Zuvor hatten bereits Stars wie Michael Schumacher, Franz Beckenbauer oder Boris Becker den Preis erhalten. "Die Bilanz des Sportlers Jan Frodeno ist höchst beeindruckend, aber mehr noch hat uns stets der Mensch beeindruckt", erklärten die Veranstalter: "Sein Ehrgeiz wirkte nie verkrampft, sein hoher Anspruch an sich selbst nie unangenehm verbissen. Er ist stets nahbar geblieben und hat zudem seine Popularität für die eingesetzt, die nicht im Rampenlicht stehen."

Bei der Veranstaltung in der Alten Oper in Frankfurt am Main am 4. November werden zudem die deutschen Basketball-Weltmeister in der Kategorie "Sportler mit Herz" ausgezeichnet. Das Team habe mit "sympathischer Authentizität" die Herzen der Fans erobert, begründete der Veranstalter die Entscheidung. Die Ehrentitel beim Deutschen SportpresseBall werden seit 2014 unter der Dachmarke "PEGASOS-Preis" zusammengeführt.