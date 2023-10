Frühere russische Biathletin Reszowa gestorben

Anzeige

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Anfissa Reszowa ist tot. Die Russin starb am Donnerstag im Alter von 58 Jahren, wie der nationale Verband am Freitag mitteilte. Reszowa zählte zu den erfolgreichsten Wintersportlerinnen der russischen Geschichte und gewann 1992 in Albertville im Sprint sowie 1994 in Lillehammer mit der Staffel olympisches Gold.

1988 in Calgary hatte Reszowa im Langlauf mit der Staffel den ersten ihrer insgesamt drei Olympiasiege geholt. Hinzu kommen sechs Medaillen bei Weltmeisterschaften, drei davon im Langlauf in Gold.