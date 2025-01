Früherer Zehnkampf-Star Hingsen zieht ins Dschungelcamp

Der frühere Zehnkampf-Weltrekordler Jürgen Hingsen stellt sich noch einmal einem Wettbewerb: Der 66-Jährige tritt in der diesjährigen Staffel des "Dschungelcamps" an. Wie der TV-Sender RTL am Freitag mitteilte, ist Hingsen einer von zwölf Kandidaten in der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"