Fünfter in Kitzbühel: Straßer knapp am Podium vorbei

Vorjahressieger Linus Straßer hat auch beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel seine erste Podestplatzierung in diesem Winter nur knapp verpasst. Der 32 Jahre alte Münchner verbesserte sich mit einem guten zweiten Lauf vom neunten auf den fünften Platz, zum drittplatzierten Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) fehlten ihm in einem knappen Rennen nur 0,09 Sekunden.

Im vorletzten Slalom vor der WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) erreichte Straßer damit sein zweitbestes Ergebnis in dieser Saison. Vom Franzosen Clement Noel, der nach dem Ausfall des nach dem ersten Lauf führenden Norwegers Timon Haugan seinen vierten Saisonsieg feierte, trennten Straßer nur 0,28 Sekunden, vom zweitplatzierten Alex Vinatzer aus Italien 0,19 Sekunden.

Vor den Augen der Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller, die gemeinsam mit ihrem Freund Felix Neureuther auf der Tribüne dem Regen trotzten, vergab Straßer seine Chancen bereits im ersten Lauf, als er zu verhalten fuhr. "Es war hier und da ein bisschen zu hart und zu kontrolliert", sagte er.

Generalprobe für die WM ist am kommenden Mittwoch der traditionsreiche Nachtslalom in Schladming. Am Tag zuvor findet dort auch ein Riesenslalom statt. das letzte Rennen vor der WM ist dann am Sonntag (2. Februar) die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.