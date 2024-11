Für Olympiasiegerin Ogunleye: ISTAF-Meetings mit Kugelstoßen

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye erhält bei den ISTAF-INDOOR-Meetings eine Bühne. Die Spezialdisziplin der 26 Jahre alten Mannheimerin wurde für die Veranstaltungen in Düsseldorf am 9. Februar und Berlin am 14. Februar ins Programm gehoben. Dies teilten die Veranstalter am Donnerstag gemeinsam mit Ogunleye mit.

"Super, dass unsere Disziplin eine so große Bühne bekommt. Ich freue mich riesig darauf, mit den Mädels in Düsseldorf und in Berlin zu zeigen, wie faszinierend Kugelstoßen ist", sagte Ogunleye.

Die Überraschungs-Goldgewinnerin von Paris ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Höhepunkt der Hallen-Saison ist die WM vom 21. bis 23. März 2025 in Nanjing/China. Ob Ogunleye, die 2024 in Glasgow WM-Silber geholt hat, dort starten wird, ist noch offen.