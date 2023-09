Anzeige

Um bei der World Series of Poker in Las Vegas teilnehmen zu können, greift der Kalifornier Rob Mercer zu einer besonders perfiden Methode.

Diese Geschichte macht fassungslos. Im Sommer stieg in Las Vegas die jährlich stattfindende World Series of Poker. Um an dem mit 11,3 Millionen Euro dotierten Turnier teilnehmen zu können, griff der Kalifornier Rob Mercer zu einer besonders perfiden Methode.

Weil er die dafür nötigen 9.300 Euro Startgeld nicht auftreiben konnte, meldete er sich im Juni auf der Internetplattform "Gofundme" an. Dort werden Spenden für Leute gesammelt, die diese gerade nötig haben.

Der 37-Jährige täuschte eine Darmkrebs-Erkrankung im vierten Stadium vor. Erklärte, noch einmal an dem größten Poker-Turnier der Geschichte teilnehmen zu wollen, und deshalb Spenden zu benötigen. Unzählige Menschen zeigten sich in der Folge großzügig, Mercer sammelte laut "TMZ" zwischen 28.000 und 46.000 Euro. Zudem wurde ihm eine Suite im Luxushotel Bellagio gesponsort.

Auch einige Poker-Spieler, die von der vermeintlich tragischen Geschichte gehört hatten, trafen Mercer in der Spielermetropole, um ihm ihre Hilfe anzubieten. Weil er sich dort aber immer mehr widersprach, zudem auch abseits des Turniers in den örtlichen Casinos zockte, flog der Schwindel auf.