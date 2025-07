Fußverletzung: Rutkowski bricht Weltrekord-Projekt ab

Josefine Rutkowski ist bei ihrer einzigartigen Weltrekord-Jagd von einer Verletzung ausgebremst worden. Statt wie gewohnt am frühen Morgen in den Binsfelder See zu springen, musste die Ultra-Triathletin am zehnten Tag ihrer Challenge auf der Couch bleiben. "Wie man sehen kann, ist ein Verband an meinem Bein. Ich war in meinem Leben noch nie verletzt, aber jetzt ist es soweit", sagte die 36-Jährige tief betrübt in ihrer Instagram-Story.