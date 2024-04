Galopp: I Am Maximus gewinnt Grand National

Anzeige

Mitfavorit I Am Maximus hat das Grand National auf der Galopprennbahn Aintree bei Liverpool gewonnen. Der achtjährige Hengst setzte sich im berühmtesten Hindernisrennen der Welt mit Paul Townend im Sattel vor Delta Work durch. Platz drei im Feld der 32 Pferde belegte nach 6900 m, 16 Hindernissen und 30 Sprüngen Minella Indo.

"Was für ein unglaubliches Rennen, was für ein unglaubliches Pferd", sagte Townend. I Am Maximus wird von Willie Mullins in Irland trainiert. Für Mullins war es der zweite Sieg im Grand National. Enttäuschend verlief das Rennen, das mit umgerechnet 1,1 Millionen Euro dotiert war, für den Vorjahressieger und Mitfavoriten Corach Rambler. Er wurde bereits am ersten Sprung reiterlos. Insgesamt kamen 21 Pferde ins Ziel.