Galopp: Muskoka gewinnt Preis der Diana

Mitfavoritin Muskoka hat auf der Galopprennbahn in Düsseldorf den 165. Preis der Diana gewonnen. Die 58:10-Chance setzte sich im mit 500.000 Euro dotierten deutschen Stutenderby unter Jockey Lukas Delozier vor Kassada mit Maxim Pecheur im Sattel durch. Platz drei nach 2200 m ging auf der durch die Regenfälle stark aufgeweichten Bahn an die französische Gaststute Sea The Lady mit Jockey Clement Lecoeuvre.

Für Muskoka war es beim sechsten Start der vierte Sieg, nie war sie schlechter als Zweite. Sie wird von Henk Grewe trainiert, für den es der erste Erfolg in der Diana war. Muskoka steht im Besitz des Stalles Golden Goal um Lars-Wilhelm Baumgarten. Die Siegprämie betrug 300.000 Euro.