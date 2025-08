Galopp: Nicoreni gewinnt für Schiergen und Wolff

Überraschung im 167. Preis der Diana auf der Galopprennbahn in Düsseldorf: Vor 15.000 Zuschauern setzte sich in einem knappen Finish die von Peter Schiergen in Köln für das ostwestfälische Gestüt Ebbesloh trainierte Nicoreni nach 2200 Metern unter Leon Wolff gegen Innora (Lukas Delozier) und Nyra (Thore Hammer-Hansen) durch. Im 15-köpfigen Feld war der Abstand der Erstplatzierten nur minimal.

Für Peter Schiergen ist es der bereits fünfte Sieg in dem Klassiker mit einem Preisgeld von 500.000 Euro. Nicoreni absolvierte erst ihren fünften Start, "sie hatte einen traumhaften Rennverlauf, es passte alles", sagte Schiergen, der der Stute zwischen den Starts immer Pausen gibt. Es war der bisher größte Erfolg für den 21 Jahre alten, in Köln lebenden Leon Wolff. Schiergen-Stalljockey Andrasch Starke hatte sich für Santagada entschieden, die nach einem äußerst unglücklichen Rennverlauf nur Sechste wurde. "Mehr Pech kann man nicht haben", kommentierte der Trainer das Laufen.

Nichts zu bestellen hatten die favorisierten ausländischen Gäste. Die aus Irland eingeflogene Garden Of Eden hatte vor dem Rennen ihren Jockey Ryan Moore ins Gras befördert, was aber sicher nicht entscheidend für eine schwache Vorstellung war. Moore verließ anschließend humpelnd die Bahn. Kollege William Buick ging es nicht besser. Die für eine Gebühr von 50.000 Euro nachträglich ins Rennen gekommene Spirited Style verlor schon am Start entscheidenden Boden und wurde nur Zehnte.