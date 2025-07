Galopp: Tornado Alert siegt in München

Englischer Sieg in München: Der dreijährige Hengst Tornado Alert hat auf der Galopprennbahn in Riem den Großen Dallmayr-Preis gewonnen. Unter Jockey Oisin Murphy verwies der Godolphin-Hengst nach 2000 m den französischen Favoriten Map of Stars mit James Doyle im Sattel auf Platz zwei. Starker Dritter in der mit 155.000 Euro dotierten Prüfung wurde der Derby-Dritte Lazio unter Martin Seidl. Für Tornado Alert war es beim sechsten Start der zweite Sieg und der größte Erfolg seiner bisherigen Rennkarriere.

Das Rennen in München war das zweite von sieben der höchsten Kategorie (Gruppe I) der deutschen Turfsaison. Am nächsten Sonntag steht in Düsseldorf mit dem Preis der Diana (Stutenderby) die dritte Prüfung dieser Art auf dem Programm.