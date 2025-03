Geher Linke knackt deutschen Rekord über 35 km

Christopher Linke hat beim Geher-Meeting im slowakischen Dudince seinen deutschen Rekord über 35 km geknackt. Der 36 Jahre alte Potsdamer blieb am Samstagmorgen in 2:24:40 Stunden fast eine Minute unter seiner bisherigen Bestmarke (2:25:35), die er 2023 als Fünfter der WM in Budapest aufgestellt hatte.