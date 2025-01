Geiger Quali-Neunter - Paschke verbessert

Die zuletzt schwachen deutschen Skispringer haben in Oberstdorf bei der Qualifikation zum ersten Skiflug-Weltcup der Saison einen leichten Aufwärtstrend gezeigt. Bester Deutscher in der Vorausscheidung auf der Heini-Klopfer-Schanze war in seinem Heimatort der frühere Skiflug-Weltmeister Karl Geiger, der mit 214,0 m auf Platz neun kam.

Der fünfmalige Saisonsieger Pius Paschke kam als Elfter deutlich besser zurecht als zuletzt beim desolaten Weltcup-Auftritt in Zakopane, Andreas Wellinger belegte Platz 13. Philipp Raimund (30.) und Felix Hoffmann (34.) schafften es ebenfalls unter die besten 40 und zogen damit in den ersten von zwei Wettbewerben am Samstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ein. Constantin Schmid als 46. und Adrian Tittel als 48. schieden aus.

Sieger der Qualifikation war der Norweger Johann Andre Forfang mit 236,0 m hauchdünn vor Domen Prevc (Slowenien), der seit 2022 mit 242,5 m den Schanzenrekord hält.