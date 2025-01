Geiger träumt von 300-Meter-Flügen: "Ist möglich"

Skispringer Karl Geiger kann sich Flüge auf mehr als 300 Meter für die Zukunft durchaus vorstellen. "Rekorde sind da, um gebrochen zu werden", sagte der Weltmeister von 2020 vor dem ersten Skiflug-Weltcup der Saison im Podcast "Ski happens". Am Wochenende beginnt in Geigers Heimat Oberstdorf wieder die Weitenjagd.