Geiger vor Saisonstart angeschlagen - Rießle fehlt

Anzeige

Olympiasieger Vinzenz Geiger geht angeschlagen in den Saisonstart der Nordischen Kombinierer. Der Oberstdorfer erhielt nach einem Infekt erst am Mittwoch kurz vor dem Abflug das grüne Licht der Ärzte. "Am Freitag muss ich entscheiden, wie es sich verhält, ich bin aber optimistisch", sagte der 26-Jährige vor der Abreise nach Kuusamo.

In Finnland steht schon am Freitag (11.00 Springen/15.00 7,5 km Langlauf) der erste Wettkampf des Winters an, auch das weitere Wochenende ist vollgepackt. "Ich habe die Blutwerte checken lassen. Ich denke, dass ich fit bin und die drei Rennen am Wochenende bestreiten kann", sagte Geiger.

Der neue Cheftrainer Eric Frenzel nominierte neben Geiger auch Vizeweltmeister Julian Schmid, Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer (alle Oberstdorf), Terence Weber (Geyer), Manuel Faißt (Baiersbronn), David Mach (Buchenberg) und Tristan Sommerfeldt (Oberwiesenthal). Nicht zur Mannschaft gehört der dreimalige Team-Weltmeister Fabian Rießle aus Breitnau.