Gewichtheben-EM: BVDG-Team startet in Mission LA 2028

Die Motivation ist groß, das Ziel klar formuliert: Die deutschen Gewichtheberinnen und Gewichtheber starten bei den Europameisterschaften in Chisinau in ihre Mission LA 2028. Nach dem kollektiven Verpassen der Olympischen Spiele in Paris will die Mannschaft des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) bei den Wettkämpfen in Moldau die nächsten Schritte in der Entwicklung gehen - und dabei die eine oder andere Medaille abräumen.