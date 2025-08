Gold am Boden: Schönmaier holt weiteren deutschen Meistertitel

Die amtierende Turn-Europameisterin am Sprung, Karina Schönmaier, hat zum Abschluss der Deutschen Meisterschaften in Dresden einen weiteren Titel gewonnen. Im Rahmen der Finals sicherte sie sich am Sonntag am Boden die Goldmedaille und verwies dabei Silja Stöhr und Lea Wartmann auf die Plätze. Am Schwebebalken hatte die Bremerin, die am Montag 20 Jahre alt wird und bei der EM Ende Mai in Leipzig Gold am Sprung und im Mixed-Team geholt hatte, zuvor nur Wartmann und Aiyu Zhu den Vortritt lassen müssen und Bronze gewonnen.

In Dresden hatte sich Schönmaier bereits im Mehrkampf zur deutschen Meisterin gekürt, am Sprung und am Stufenbarren sicherte sie sich jeweils Silber - somit gab es für die Athletin vom TuS Chemnitz-Altendorf in jedem Wettkampf der Frauen Edelmetall.

Auch bei den Männern wurden am Sonntag weitere Meistertitel an den Einzelgeräten vergeben: Am Sprung setzte sich Leonard Prügel vor Anton Bulka und Tom Schultze durch, am Barren siegte Dario Sissakis vor dem aktuellen Europameister Nils Dunkel und Valentin Zapf. Deutscher Meister am Reck wurde Alexander Kunz vor Zapf und Lucas Kochan.