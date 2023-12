Golf: European Open bis 2026 in Niedersachsen

Anzeige

Das prestigeträchtige Golfturnier European Open bleibt mindestens drei weitere Jahre im niedersächsischen Ort Luhdorf. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wird das Event der DP World Tour neben der 41. Austragung im kommenden Sommer (30. Mai bis 2. Juni) auch 2025 und 2026 auf der Anlage der Green Eagle Golf Courses ausgerichtet. Seit 2017 findet die European Open in dem Ortsteil von Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg statt.

Neben der BMW International Open in München ist es das einzige Golfturnier der Tour, das in Deutschland ausgetragen wird. "Wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr mit den European Open nach Green Eagle zurückzukehren und sind gespannt, wie sich unsere Profis einer der härtesten Prüfungen unseres globalen Kalenders stellen", sagte Ben Cowen, DP World Tour Chief Tournament Business Officer.

Die European Open war erstmals 1978 veranstaltet worden, zunächst auf verschiedenen Golfplätzen in Großbritannien. Nach einer Pause von 2010 bis 2014 kehrte das Event im Jahr 2015 in den Turnierkalender der Tour zurück. Auch Bernhard Langer trug sich in die lange Siegerliste des Events ein, der heute 66-Jährige triumphierte 1985 und 1995.

Im vergangenen Sommer boten aus deutscher Sicht vor allem Maximilian Kieffer und Marcel Siem dem späteren Gewinner, Shootingstar Tom McKibbin (Nordirland), bis zum Schluss Paroli. Beide überzeugten mit einem geteilten zweiten Platz.