Golf: Gerard feiert Sieg bei Barracuda Championship

Golfprofi Ryan Gerard hat bei den Barracuda Championship seinen ersten Titel auf der US-PGA-Tour gefeiert. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner, dessen beste Platzierung bislang ein zweiter Platz bei den diesjährigen Texas Open war, holte sich den Sieg mit zwei Eagles in der letzten Runde vor dem Südafrikaner Erik van Rooyen. Der Münchner Thomas Rosenmüller kam auf den geteilten 29. Platz.

"Es ist wie der Höhepunkt einer ganzen Lebensarbeit", sagte Gerard und betonte: "Ich kann gar nicht sagen, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, Golfbälle zu schlagen und davon zu träumen, auf der PGA-Tour zu gewinnen. Es ist wirklich etwas Besonderes."

Gerard setzte sich im Tahoe Mountain Club in Truckee, Kalifornien nach dem neuen Stableford-Wertungssystem mit 47:44 Punkten gegen van Rooyen durch. Rosenmüller kam auf einen Wert von 28. Nach dem System zählt ein Albatros acht Punkte, ein Eagle fünf und ein Birdie zwei. Pars zählen keine Punkte, ein Bogey minus einen und jedes schlechtere Ergebnis minus drei.

Gerard, nach 54 Löchern mit 34 Punkten geteilt in Führung, erzielte in der letzten Runde weitere 13 Zähler mit zwei Eagles, vier Birdies und fünf Bogeys. "Ich habe viel wirklich gutes Golf gespielt", sagte er und meinte: "Es ist echt cool, dass ich am Ende ganz oben stehe."