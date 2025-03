Golf: Henley gewinnt Arnold Palmer

US-Golfprofi Russell Henley hat das prestigeträchtige Arnold Palmer Invitational gewonnen. Der 35-Jährige feierte damit seinen fünften und zugleich größten Erfolg auf der PGA-Tour. Henley fing im Bay Hill Club & Lodge in Orlando/Florida an den letzten fünf Löchern mit überragendem Spiel und einem magischen Eagle noch seinen Landsmann Collin Morikawa ab.

Mit seiner 70er-Schlussrunde lag er letztlich elf unter Par und einen Schlag vor seinem Rivalen. Nachdem er die Glückwünsche seiner zuschauenden Ehefrau und Kinder entgegengenommen hatte, bekannte Henley, "unglaublich nervös" gewesen zu sein. "Mir stockt der Atem", sagte er bei NBC Sports, "es ist einfach so hart und schwierig hier. Es ist verrückt, dass es so geklappt hat."

Der Erfolg brachte Henley ein Preisgeld in Höhe von vier Millionen US-Dollar (3,7 Millionen Euro) ein. Seinen bislang letzten Turniersieg hatte er bei der World Wide Technology Championship in Mexiko 2022 gefeiert. Der Münchner Stephan Jäger scheiterte am Cut.