Golf: Langer startet am Morgen in sein letztes Masters

Bernhard Langer geht bei seinem letzten US Masters bereits am Morgen (8.35 Uhr/14.35 Uhr MESZ) auf die erste Runde. Der zweimalige Champion spielt in Augusta/Georgia im sechsten Flight gemeinsam mit den Amerikanern Will Zalatoris und Noah Kent. 40 Jahre nach seinem ersten Titel geht es für Langer zunächst darum, sich eine gute Ausgangsposition zu erspielen. Der 67-Jährige hofft, noch einmal den Cut zu überstehen, um am Wochenende im Augusta National Golf Club dabei zu sein.

Große Chancen rechnet sich Langer dabei aber selbst nicht aus. "Der Kurs wird immer länger - und ich schlage den Ball immer kürzer", sagte Langer, der allerdings tief im Inneren dennoch auf die Sensation hofft: "Im Golf kann alles passieren."

Langer, der seit fast fünf Jahrzehnten auf den größten Golfbühnen der Welt spielt, blickt auf eine bemerkenswerte Karriere zurück. Alleine 40 Starts an der legendären Magnolia Lane und zwei Triumphe 1985 und 1993 stehen in seiner sportlichen Vita. Sein Abschied aus Augusta im Beisein seiner Familie wird emotional. "Eigentlich bin ich ein Wettkämpfer und kann mich beim Turnier auf den Sport konzentrieren", sagte Langer: "Aber diesmal wird das sicher schwierig, wenn ich all die Gesichter auf dem Platz sehe."

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA) schlägt zum ersten Mal am Donnerstag um 10.15 Uhr (16.15 Uhr MESZ) ab. Die Mitfavoriten Rory McIlroy (Nordirland) und Ludvig Aberg (Schweden) sind gemeinsam in Gruppe 29 und beginnen um 13.12 Uhr (19.12 Uhr MESZ).