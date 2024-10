Golf: Paul in Frankreich auf Rang zwei

Golfprofi Yannick Paul hat den Sieg beim Turnier der DP World Tour vor den Toren von Paris knapp verpasst. Auf dem Par-71-Kurs des Club Le Golf National, auf dem im Sommer auch die olympischen Golfturniere ausgetragen wurden, belegte der Frankfurter mit insgesamt 269 Schlägen den geteilten zweiten Rang. Dan Bradbury (England) brauchte einen Schlag weniger und sackte die rund 500.000 Euro Preisgeld ein.

Paul spielte an den vier Turniertagen insgesamt nur drei Bogeys, leistete sich wenige Fehler und schrammte am Ende nur hauchdünn am zweiten Toursieg seiner Karriere vorbei. Ab Donnerstag startet der 30-Jährige den nächste Versuch bei den Andalucia Masters in Südspanien.