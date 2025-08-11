Golf: Rose gewinnt St. Jude Championship

Der englische Golfprofi Justin Rose hat die St. Jude Championship gewonnen. Der 45-Jährige setzte sich bei dem Turnier in Memphis/Tennessee im Stechen gegen den US-Open-Sieger J.J. Spaun (USA) durch und sicherte sich neben 3,6 Millionen US-Dollar Preisgeld seinen zwölften Sieg auf der US-Tour.

Rose und Spaun hatten nach der Schlussrunde mit 264 Schlägen gleichauf gelegen, im Stechen sorgte der Engländer, 2013 Sieger bei den US Open, dann für die Entscheidung. Für Rose, der beim Masters im April noch im Stechen noch gegen Rory McIlroy verloren hatte, war es der erste Turniersieg seit 2023.

"Ich habe nie aufgehört, daran zu glauben", sagte er: "Ich sage schon seit einiger Zeit, dass ich, wenn ich mein Bestes gebe, gut genug bin, mich zu behaupten und nun auch gegen die besten Spieler der Welt zu gewinnen."