Golf: Scheffler feiert nächsten Turniersieg

Der US-amerikanische Golfstar Scottie Scheffler hat die BMW Championship gewonnen. Der Weltranglistenerste setzte sich bei dem mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Turnier in Owings Mills/Maryland nach einer Aufholjagd auf der Schlussrunde mit zwei Schlägen Vorsprung vor dem Schotten Robert MacIntyre durch und feierte seinen fünften Turniersieg des Jahres.

Scheffler ist damit der erste Golf-Profi seit Tiger Woods 2007, der in aufeinanderfolgenden Saisons fünf oder mehr Titel gewinnt. Der viermalige Major-Sieger profitierte in Maryland auch von einer schwachen Schlussrunde seines Konkurrenten: MacIntyre war mit vier Schlägen Vorsprung in die Schlussrunde gegangen, dann versagten ihm angesichts von zwei Bogeys zum Start jedoch die Nerven.

"Ich versuche, keine Tage auszulassen. Ich versuche, keine Schläge auszulassen. Wenn es auf diese Jahreszeit zugeht, kann das ein bisschen anstrengend sein. Heute war es ziemlich hart", sagte Scheffler, der nach seinem erneuten Triumph als klarer Favorit in die Tour Championship am kommenden Wochenende in Atlanta geht.

Zudem steht seit Sonntag das US-Aufgebot für den Ryder Cup im September in Farmingdale/New York. Neben Scheffler gehen US-Open-Sieger J.J. Spaun, der zweimalige Major-Sieger Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English und der zweifache US-Open-Sieger Bryson DeChambeau für die USA an den Start.