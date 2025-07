Golfer Campbell siegt auch in Illinois

US-Golfprofi Brian Campbell hat bei den John Deere Classic in Silvis seinen zweiten Sieg des Jahres auf der US-PGA-Tour gefeiert. Der 32-Jährige setzte sich im US-Bundesstaat Illinois im Stechen am ersten Extraloch gegen den Argentinier Emilio Grillo durch. Grillo war der einzige Nicht-US-Amerikaner in den Top Ten.

Der in seiner Karriere oft verletzte Campbell hatte im Februar bei den Mexico Open seinen ersten Titel auf der Tour geholt. "Das fühlt sich gerade surreal an", sagte Campbell, der in Illinois das College besucht und sein Debüt auf der Tour gegeben hatte: "Hier hat alles begonnen, und jetzt hier zu gewinnen - mir fehlen die Worte."

Der Frankfurter Jeremy Paul kletterte am letzten Tag noch auf den 33. Rang, Thomas Rosenmüller war am Cut gescheitert. Stephan Jäger (beide München) war schon nach einer schwachen ersten Runde ausgestiegen.