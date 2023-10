Gose und Märtens im Finale - Peaty gibt Comeback

Anzeige

Die Europameister Lukas Märtens und Isabel Gose haben zum Auftakt beim Schwimm-Weltcup in Berlin das Finale über 400 m Freistil erreicht. Die beiden Magdeburger qualifizierten sich am Freitagmorgen in der Hauptstadt jeweils für die Endläufe am Abend. Gose kam als Vorlaufzweite in 4:07,90 Minuten ins Ziel, der WM-Dritte Märtens schlug als insgesamt Vierter in 3:50,61 Minuten an.

Sein Comeback nach rund halbjähriger Pause feierte derweil Olympiasieger Adam Peaty. Der 28-Jährige hatte zuletzt wegen mentaler Probleme unter anderem die WM im japanischen Fukuoka verpasst. In Berlin erreichte der Brite über 100 m Brust als Vorlauffünfter (1:00,03 Minuten) das Finale, das der WM-Fünfte Lucas Matzerath auf Rang elf (Frankfurt/1:01,03 Minuten) verpasste.

"Ich bin an erster Stelle sehr dankbar für die Möglichkeit", sagte Peaty, der bislang unter anderem dreimal Olympia- und achtmal WM-Gold gewann und die Weltrekorde über 50 und 100 m Brust hält. "Ich mache das für niemanden, außer für mich selbst, zum ersten Mal überhaupt", betonte Peaty.