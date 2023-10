Gose Vierte über 400 m - Märtens verzichtet angeschlagen

Anzeige

Europameisterin Isabel Gose hat zum Auftakt beim Schwimm-Weltcup in Berlin das Podium verpasst. Die Magdeburgerin schlug am Freitagabend im Finale über 400 m Freistil als Vierte in 4:08,65 Minuten an. Der WM-Dritte Lukas Märtens verzichtete derweil angeschlagen auf seinen Start im Endlauf über die gleiche Distanz.

Der 21-Jährige, der beim historischen WM-Debakel in Fukuoka die einzige Medaille für die deutschen Beckenschwimmer gewonnen hatte, wird krankheitsbedingt auch nicht wie geplant über die 100 und 200 m an den Start gehen. Am Vormittag war der Europameister noch als Vorlaufvierter (3:50,61) ins Finale eingezogen.

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock, Märtens Trainingspartner, hatte aufgrund gesundheitlicher Probleme für die Wettkämpfe in Berlin (bis 8. Oktober) bereits im Vorfeld abgesagt. "Ich versuche da positiv zu bleiben", sagte Gose nach ihrem Rennen mit Blick auf die Krankheitsfälle in ihrer Trainingsgruppe, für die in der kommenden Woche ein Höhentrainingslager in der Sierra Nevada ansteht.

Was ihre Konkurrenz derweil so früh in der Saison gezeigt habe, sei "echt stark", sagte die 21-Jährige. Den Sieg über 400 m sicherte sich die WM-Dritte Erika Fairweather (Neuseeland/4:01,09). "Meine Muskeln sind schon ganz schön ermüdet", räumte Gose nach dem Rennen ein.

Olympiasieger Adam Peaty erreichte bei seinem Comeback nach rund halbjähriger Wettkampfpause über 100 m Brust derweil den sechsten Platz (59,85 Sekunden). Der 28 Jahre alte Brite, der auf dieser Strecke sowie der halben Distanz die Weltrekorde hält, hatte zuletzt wegen mentaler Probleme unter anderem die WM im japanischen Fukuoka verpasst. Den Sieg sicherte sich Weltmeister Haiyang Qin (China/57,69).

Weltrekordhalterin Sarah Sjöström (Schweden/23,95) setzte sich über die 50 m Freistil durch und ließ unter anderem Jessica Felsner (Köln/24,94) auf Rang fünf und Angelina Köhler auf Platz sechs (Berlin/25,06) hinter sich.