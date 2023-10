Großbrand auf Ryder-Cup-Anlage in Rom

Anzeige

Nur wenige Tage nach dem Ryder Cup ist in einem Gebäude des Marco Simone Golf & Country Club in Rom ein Großbrand ausgebrochen. Eine dreistöckige Tribüne, die auf dem Golfplatz für das Duell zwischen Europa und den USA aufgebaut worden war, wurde dabei am Donnerstagabend zerstört. Verletzte gab es laut Angaben von Ryder Cup Europe keine.

Die örtliche Feuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, hieß es in einer Mitteilung von Ryder Cup Europe: "Das Feuer breitete sich nicht über die Hospitality-Struktur hinaus aus. Der Golfplatz und die darüber liegenden Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Ursache des Brandes wird derzeit untersucht."