Grotian und Preuß im Sprint auf dem Podest

Biathletin Franziska Preuß hat sich drei Wochen vor der WM beim Weltcup in Antholz erneut in Topform präsentiert und den neunten Podestplatz der Saison geholt. Die 30-Jährige belegte bei der WM-Generalprobe im Sprint über 7,5 km einen starken dritten Platz. Noch besser präsentierte sich allerdings das deutsche Toptalent Selina Grotian, die als Zweite den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere nur knapp verpasste.

"Ich könnte gerade nicht glücklicher sein", sagte Grotian am ZDF-Mikrofon: "Ich habe alles gegeben. Ich war im Ziel echt fertig, mir war schon fast schwindelig vor Anstrengung."

Nicht zu schlagen für das überzeugende DSV-Duo war auf 1600 m Höhe nur Lou Jeanmonnot, größte Konkurrentin von Preuß im Kampf um das Gelbe Trikot. Die Französin holte nach makelloser Schießleistung ihren fünften Saisonsieg mit 7,2 Sekunden Vorsprung vor der erst 20 Jahre alten Grotian (0). Preuß, die ebenfalls fehlerfrei blieb, lag auf der Strecke, auf der im kommenden Jahr bei Olympia die Medaillen vergeben werden, 16,7 Sekunden zurück.

Preuß verteidigte jedoch Platz eins im Kampf um die Gesamtwertung und befindet sich wie Grotian auch für den Verfolger über 10 km am Samstag in einer sehr guten Ausgangsposition. Die WM im Schweizerischen Lenzerheide findet vom 12. bis 23. Februar statt.

Erst fünf deutsche Biathletinnen hatten die Gesamtwertung bisher überhaupt gewonnen, zuletzt Laura Dahlmeier vor acht Jahren. Magdalena Neuner holte die Kugel drei Mal.

In Antholz geht es am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint der Männer über 10 km weiter. Am Samstag stehen die Verfolgung der Frauen und die Männer-Staffel auf dem Programm, am Sonntag zum Abschluss des Weltcups die Verfolgung der Männer und die Staffel der Frauen.