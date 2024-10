Grünes Licht für Alpin-Auftakt in Sölden

Schnee satt in Österreich: Neun Tage vor dem Start der alpinen Weltcup-Saison hat der Weltverband FIS grünes Licht für die Rennen in Sölden gegeben. "Die Piste ist in ausgezeichnetem Zustand und wird von allen Teams gelobt", sagte FIS-Renndirektor Markus Mayr am Donnerstag nach der positiven Schnee-Kontrolle.