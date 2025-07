Grünes Licht für das Bruderduell? Àlex Márquez am Sachsenring

Trotz einer Handfraktur will Àlex Márquez beim Großen Preis von Deutschland an den Start gehen und seinen Bruder Marc am Sachsenring herausfordern. Beim Rennen in Assen hatte sich der Spanier vor eineinhalb Wochen die Verletzung zugezogen und danach einer Operation unterzogen, die Ärzte an der Strecke müssen bei einer Untersuchung noch Grünes Licht für die Teilnahme am MotoGP-Sprint (Samstag, 15.00 Uhr) und -Hauptrennen (Sonntag, 14.00/jeweils DF1 und Sky) geben.