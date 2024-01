Gutes Krause-Comeback nach Babypause

Anzeige

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause hat nach ihrer Babypause ein gelungenes Comeback gegeben. Beim Silvesterlauf in Trier war die 31-Jährige am Sonntag in 15:48 Minuten über fünf Kilometer so schnell wie noch nie bei ihrem Heimrennen und kam damit auf den sechsten Platz. Es siegte die 19 Sekunden schnellere Belgierin Lisa Rooms.

"Die Zeit ist wesentlich bedeutender als die Platzierung", sagte Krause, die vor sieben Monaten ihre Tochter Lola Emilia zur Welt gebracht hatte. "Es ist schön, zu diesem Zeitpunkt im Jahr so eine gute Zeit abgeliefert zu haben."

Sie habe während der Schwangerschaft "sehr viel, aber sehr ruhig" trainiert. "Vier Wochen nach der Geburt von Lola habe ich dann mit Lauftraining begonnen und es langsam hochgezogen. So habe ich Schritt für Schritt mit Zeit und Ruhe eine stabile Grundlage aufgebaut. Ich hoffe, das geht jetzt so weiter." Ihr Saisonhöhepunkt sollen die Olympischen Spiele in Paris werden.