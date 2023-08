Gymnastik-WM: Varfolomeev mit Reifen und Ball im Finale

Anzeige

Darja Varfolomeev ist bei den Welttitelkämpfen in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia ein Start nach Maß gelungen. Die 16-Jährige vom TSV Schmiden qualifizierte sich sowohl mit dem Reifen als auch mit dem Ball für die Medaillenentscheidung am Abend.

Bei den letztjährigen Weltmeisterschaften in Sofia hatte die fünffache deutsche Meisterin mit den Keulen die Goldmedaille gewonnen. Gleichzeitig sicherte sie dort für den Deutschen Turner-Bund (DTB) einen festen Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Bei der diesjährigen EM in Tel Aviv war Varfolomeev ohne Titel geblieben.

Hinweis für die Redaktionen:

Nach den Entscheidungen am Abend senden wir eine aktualisierte Meldung.