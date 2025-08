Gymnastin Varfolomeev führt deutsches WM-Team an

Nach der finalen WM-Qualifikation in Dresden hat der Deutsche Turner-Bund das Team für die Weltmeisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik bekannt gegeben. Paris-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev wird die deutschen Athletinnen als Einzelstarterin anführen, gefolgt von der diesjährigen EM-Zweiten Anastasia Simakova (beide TSV Schmiden). Als Ersatz ist Margarita Kolosov (SC Potsdam) vorgesehen. Die Titelkämpfe finden vom 18. bis 24. September in Rio de Janeiro statt.