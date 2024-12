Hackl sicher: Deutsche Rodler werden "zurückschlagen"

Die deutschen Rennrodler sind an den vergangenen beiden Weltcupwochenenden ein ums andere Mal von den Österreichern düpiert worden - an eine Wachablösung an der Weltspitze glaubt Georg Hackl, seit 2022 Trainer der Österreicher, aber noch nicht. "Ich bin mir sicher, dass die Deutschen bald wieder performen werden. Die stolze Rodel-Nation wird zurückschlagen", sagte Deutschlands Rodel-Ikone im Interview mit Münchner Merkur/tz.