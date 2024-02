Hallen-EM: Hockeymänner auf Halbfinalkurs

Anzeige

Die deutschen Hockeymänner sind bei der Hallen-EM im belgischen Leuven nach drei Spielen ungeschlagen klar auf Halbfinalkurs. Am Mittwoch fuhr die Auswahl von Hallen-Bundestrainer Rein van Eijk mit einem mühsamen 7:6 (3:4) zunächst den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel ein und verpasste am Abend beim 5:5 (3:1) gegen Titelverteidiger Österreich einen Coup nach langer Führung nur knapp.

Deutschland steht damit einen Tag nach dem 6:2-Auftaktsieg gegen Spanien mit sieben Punkten vor den Österreichern weiter an der Tabellenspitze in der fünfköpfigen Gruppe A. Aufgrund der Olympischen Spiele im Sommer tritt das DHB-Team nicht mit seiner Top-Besetzung an, dennoch hat der Rekord-Europameister Titelambitionen.

Gegen Österreich legte das deutsche Team einen Traumstart hin und führte durch die Treffer von Constantin Staib (Hamburger Polo Club) und Erik Kleinlein vom deutschen Meister Mannheimer HC bereits nach drei Minuten mit 2:0. Erst zu Beginn des vierten Viertels glich Österreich zum 4:4 erstmals aus. Paul-Philipp Kaufmann (TSV Mannheim) brachte die Hallen-Honamas danach zwar noch einmal in Führung, doch auch diese sollte nicht nicht zum Sieg reichen.

Gegen Kroatien überzeugte zuvor vor allem Constantin Staib vom Hamburger Polo Club mit vier Treffern. Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag (9.00 Uhr) gegen die Schweiz, die überraschend bereits keine Chancen mehr auf das Halbfinale hat, reicht dem deutschen Team nun ein Punkt, um sicher weiter um die EM-Krone zu spielen. Aber auch eine Niederlage könnte sogar reichen, da die zweitplatzierten Österreicher (7 Punkte) und Verfolger Spanien (6) im direkten Duell aufeinander treffen.