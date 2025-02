Hallen-WM: Deutsche Hockey-Teams im Viertelfinale

Die deutschen Hockey-Frauen sind bei der Hallen-Weltmeisterschaft vorzeitig ins Viertelfinale eingezogen. Das Team des Trainerduos Dominic Giskes und Markus Weise setzte sich am Mittwoch gegen Australien mit 7:0 (6:0) durch und hat das Ticket für die K.o.-Runde nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits sicher.

Auch die deutschen Männer machten den Viertelfinaleinzug am Mittwoch perfekt, das 9:2 (2:0) gegen Argentinien war der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel für die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente. Erfolgsgarant gegen die überforderten Argentinier war Ben Hasbach, der die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) im kroatischen Porec mit sechs Treffern zum Gruppensieg schoss.

Bei den Frauen glänzte Ines Wanner mit einem Dreierpack, die weiteren Treffer für das DHB-Team erzielten Elisa Gräve, Philin Bolle, Marie-Ida Köllinger und Fenja Poppe. Am Montag hatte die deutsche Mannschaft zum Auftakt gegen Neuseeland gewonnen (9:1). Mit nun sechs Punkten führt Deutschland die Tabelle der Gruppe C weiter an und ist von den ersten beiden Plätzen nicht mehr zu verdrängen. Zum Abschluss der Vorrunde trifft die Mannschaft von Giskes und Weise am Donnerstag (13.30 Uhr) noch auf Namibia.

Die deutschen Teams peilen bei dem Turnier jeweils den Titel an. Die DHB-Männer hatten sich zuletzt 2011 WM-Gold in der Halle gesichert, die Frauen 2018.

Gespielt wird in drei Vierergruppen, aus denen sich jeweils die zwei besten Teams sowie zwei besten Gruppendritten für das Viertelfinale qualifizieren. Die anderen Mannschaften spielen um die Plätze 9 bis 12.