Hallen-WM: DHB-Frauen sichern sich Gruppensieg

Die deutschen Hockey-Frauen sind bei der Hallen-WM weiter ungeschlagen. Das Team des Trainerduos Dominic Giskes und Markus Weise setzte sich zum Abschluss der Gruppenphase am Donnerstag gegen Namibia mit 8:1 (4:0) durch und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Das Ticket für das Viertelfinale hatte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bereits zuvor gesichert.

Philin Bolle gelang ein Dreierpack, Ines Wanner traf doppelt, die weiteren Tore erzielten Teresa Martin-Pelegrina, Maja Weber und Katharina Kiefer im kroatischen Porec. Zuvor hatte Deutschland auch Neuseeland (9:1) und Australien (7:0) in der Gruppe C geschlagen. Mit nun neun Punkten auf dem Konto sicherten sich die DHB-Frauen auch den Gruppensieg, die Männer waren am Tag zuvor ebenfalls als Spitzenreiter in die Runde der letzten Acht eingezogen.

Die deutschen Teams peilen bei dem Turnier jeweils den Titel an. Die DHB-Männer hatten sich zuletzt 2011 WM-Gold in der Halle gesichert, die Frauen 2018.