Hallen-WM: DHB-Männer feiern nächsten Sieg

Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Hallen-WM einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Dienstag in Kroatien gegen den Iran mit 8:3 (2:1) durch. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel führt Deutschland die Tabelle in der Gruppe B mit sechs Punkten weiter an.

Nicolas Proske, Ben Hasbach und Alec von Schwerin erzielten je einen Doppelpack, außerdem waren Paul Dösch und Philip Schmid für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Porec erfolgreich. Am Tag zuvor hatte das DHB-Team einen souveränen Auftaktsieg gegen Malaysia (12:4) gefeiert. Am Mittwochabend (21.00 Uhr) steht das abschließende Gruppenspiel gegen Argentinien an. Zuvor bestreiten die deutschen Frauen am gleichen Tag ihr zweites Spiel gegen Australien (13.30 Uhr).

Gespielt wird in drei Vierergruppen, aus denen sich jeweils die zwei besten Teams sowie zwei besten Gruppendritten für das Viertelfinale qualifizieren. Die anderen Mannschaften spielen um die Plätze 9 bis 12. Die deutschen Teams peilen bei dem Turnier jeweils den Titel an. Die DHB-Männer hatten sich zuletzt 2011 WM-Gold in der Halle gesichert, die Frauen 2018.