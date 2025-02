Hallen-WM: Hockey-Männer greifen nach Titel

Die deutschen Hockey-Männer greifen bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Kroatien nach dem ersten Titel seit 14 Jahren. Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Samstag im Halbfinale 6:1 (3:1) gegen Südafrika durch und buchte damit das Ticket für das Endspiel. Dort wartet am Sonntag (19.30 Uhr) Österreich, das in der Vorschlussrunde 4:2 (3:0) gegen Belgien gewann.